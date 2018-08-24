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Дзюник Агаджанян назначена послом Армении в Малайзии

Дзюник Агаджанян назначена послом Армении в Малайзии

Президент Армении Армен Саркисян своим  указом назначил Чрезвычайного и Полномочного посла страны в Индонезии Дзюник Агаджанян по совместительству послом в Малайзии (резиденция в Джакарте).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Принимая за основание  предложение  премьер-министра и согласно п.2 ч.1 ст.132 Конституции РА  назначить Чрезвычайного и Полномочного посла страны в ИндонезииДзюникАгаджанян по совместительству послом в Малайзии (резиденция в Джакарте)», - говорится в  указе.




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