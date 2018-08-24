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«Оринац еркир» примет участие в выборах Совета старейшин Еревана: во главе списка – Мгер Шахгельдян

«Оринац еркир» примет участие в выборах Совета старейшин Еревана: во главе списка – Мгер Шахгельдян

Партия  «Оринац еркир» решила тоже включиться в борьбу за пост мэра Еревана.

Как передает «Арменпресс», в заявлении партии отмечается, что 23 августа состоялось расширенное заседание политсовета партии «Оринац еркир». На заседании было единогласно решено участвовать в намеченных на 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана. Девизом партии станет «Мы и наш Ереван». Список возглавит заместитель председателя партии Мгер Шахгельдян.


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