«Оринац еркир» примет участие в выборах Совета старейшин Еревана: во главе списка – Мгер Шахгельдян

Партия «Оринац еркир» решила тоже включиться в борьбу за пост мэра Еревана.

Как передает «Арменпресс» , в заявлении партии отмечается, что 23 августа состоялось расширенное заседание политсовета партии «Оринац еркир». На заседании было единогласно решено участвовать в намеченных на 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана. Девизом партии станет «Мы и наш Ереван». Список возглавит заместитель председателя партии Мгер Шахгельдян.