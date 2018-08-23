Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа  

Предложение о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа рассмотрели 22 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в совещании приняли участие заместители министров энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители ЕЭК. В сентябре озвученные сторонами предложения обсудят министры энергетики, после чего вопрос вынесут на заседание Межправсовета.

Работа над программой формирования общего рынка газа Союза ведется в ЕЭК с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании Межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств Союза. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.

«Из 60 имевшихся у стран Союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно, – отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. – Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза».

Как подчеркнул директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.

Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа Союза. Участники совещания предложили провести встречу министров энергетики государств ЕАЭС по этому вопросу во второй половине сентября.