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Подразделения внутренних войск Армении отправились на боевое дежурство: в проводах принимал участие премьер-министр Никол Пашинян

Подразделения внутренних войск Армении отправились на боевое дежурство: в проводах принимал участие премьер-министр Никол Пашинян
Первые подразделения внутренних войск Армении 23-го августа отправились на боевое дежурство на границу Армении. 

Как передает «Арменпресс», на официальной церемонии проводов полицейских на боевое дежурство присутствовали премьер-министр Никол Пашинян и начальник полиции Валерий Осипян. "С сегодняшнего дня полицейские войска присоединяются к армянским вооруженным силам Армения для защиты государственной границы Армении и поддержат наших военнослужащих и армию", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook. 

От имени правительства он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и их родных и близких за согласие принять участие в важной миссии. 
Первое дежурство внутренних войск пройдет в Тавушской области Армении на армяно-азербайджанской границе. Оно продлится 14 дней. 


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