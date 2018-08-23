Подразделения внутренних войск Армении отправились на боевое дежурство: в проводах принимал участие премьер-министр Никол Пашинян
13:25, 23 Август, 2018
Первые подразделения внутренних войск Армении 23-го августа отправились на боевое дежурство на границу Армении.
Как передает «Арменпресс», на официальной церемонии проводов полицейских на боевое дежурство присутствовали премьер-министр Никол Пашинян и начальник полиции Валерий Осипян. "С сегодняшнего дня полицейские войска присоединяются к армянским вооруженным силам Армения для защиты государственной границы Армении и поддержат наших военнослужащих и армию", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
От имени правительства он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и их родных и близких за согласие принять участие в важной миссии.
Первое дежурство внутренних войск пройдет в Тавушской области Армении на армяно-азербайджанской границе. Оно продлится 14 дней.