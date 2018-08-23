Из Севана отпустят дополнительно до 40 миллионов кубометров воды на орошение: Никол Пашинян считает, что «водную мафию» надо довести до капитуляции

Правительство Армении заберет больше воды из Севана в 2018 году: из Севана выпустят дополнительно до 40 миллионов кубометров воды на орошение. Как передает «Арменпресс», соответствующее постановление принято на правительства Армении 23 августа.

В начале обсуждения премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что вопрос один из самых проблемных, и решению предшествовали полуторамесячные обсуждения. «Обсуждения были бурными, и по их итогам стало ясно, что есть реальные риски создания тупиковой ситуации для сельского хозяйства», - отметил Пашинян, добавив, что ситуация тупиковая и для властей.

«К сожалению, деятельность системы орошения вызывает множество вопросов, и мы обязательно должны дать ответы на эти вопросы. Необходимо понять, насколько соответствуют действительности утверждения о наличии, как любит выражаться пресса, «водной мафии». Если это так, то однозначно, что она должна как можно соре капитулировать», - заявил Пашинян.

Из-за жаркого лета, в 2018 году забор воды предлагается увеличить с 170 до 210 миллионов кубометров. Именно "до", то есть власти сделают все, чтобы израсходовать меньше, подчеркнул министр охраны природы Эрик Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян заметил, что воду из Севана забирают приблизительно, на глаз.

"Как оценивают, какому селу и сколько нужно воды? За этим нужно следить как можно внимательнее", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что лишние запасы воды в озере – это НЗ, который нужно расходовать лишь при крайней необходимости, если урожай окажется под угрозой.

Кроме того, будет исследовано состояние канала Арпа – Севан, чтобы с 2019 года иметь возможность перебрасывать по нему воду в озеро. Резкое снижение уровня воды Севану не грозит, но нужно подготовить все возможные средства, чтобы в случае необходимости помочь не только фермерам, но и озеру.