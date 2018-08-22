Все больше туристов привлекает Армения – репортаж «Мир-24»
Телеканал «Мир-24» показал репортаж о столице Армении.
Как передает Арменпресс, автор репортажа отмечает, что Армения привлекает все больше туристов, благодаря отменной кухне, национальным особенностям, древней архитектуре и великолепной природе.
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