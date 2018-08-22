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Все больше туристов привлекает Армения – репортаж «Мир-24»

Все больше туристов привлекает Армения – репортаж «Мир-24»

Телеканал «Мир-24» показал репортаж о столице Армении.

Как передает Арменпресс, автор репортажа отмечает, что Армения  привлекает все  больше  туристов, благодаря  отменной  кухне, национальным особенностям, древней архитектуре и великолепной  природе.

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