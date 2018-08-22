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Авиакомпания «Азимут» входит на армянский рынок

Авиакомпания «Азимут» входит на армянский рынок

21-го августа в а/п «Звартноц» был подписан договор между авиакомпанией «Азимут» и ЗАО «Международные аэропорты Армения». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения». Согласно договору, с 1-го октября   авиакомпания «Азимут» начнет летать рейсами из Еревана в Ростов, Краснодар и Ставрополь.

На встрече присутствовали президент совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод, гендиректор Павел Екжанов, коммерческий директор Эдуаед Теплицкий, начальник Южного отделения Росавиации Владимир Исаев. С армянской стороны были главный менеджер ЗАО «Международные аэропорты Армения» Марселло Венде и его заместитель Сергей Аветисян.


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