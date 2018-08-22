СМИ: обстрелявшие посольство США в Турции были под воздействием алкоголя

Один из нападавших на посольство США в Турции признался, что они совершили преступление из-за высказываний главы Белого дома Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты. Об этом пишет в среду газета Hurriyet,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я позвонил Осману [Гюндашу] (второй нападавший - прим. ТАСС) в ту ночь, мы встретились, выпили и начали кататься по городу. Мы обсуждали кризис с долларом, угрозы США против Турции и последние заявления американского президента. Потом мы вспылили и решили обстрелять посольство США под воздействием алкоголя", - приводит издание выдержку из полицейских показаний Ахмета Челиктена.

Службам безопасности Турции не удалось найти какие-либо доказательства тому, что преступники совершили злодеяние по приказу третьей стороны.

Нападение было совершенно утром в понедельник. Проезжая мимо американского посольства, они выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три патрона попали в будку охраны, никто не пострадал.

Инцидент, как отмечает Hurriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения в отношениях между Турцией и США, которое произошло из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также из-за взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.





