Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях

Майкл Коэн - бывший личный адвокат президента Дональда Трампа - признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как заявил журналистам представитель прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме $1,3 млн с дохода в $4,3 млн, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах.

Одновременно он признал, что незаконно получил кредит в сумме $500 тыс., а также принимал участие в финансировании избирательной кампании. Представитель прокуратуры, вместе с тем, не сообщил, в пользу кого из кандидатов в президенты Коэн в ходе предвыборной гонки делал пожертвования.

Кроме того, Коэн признался, что платил двум женщинам, которые ранее имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию, отметил представитель прокуратуры. Это, по словам Коэна, делалось по указанию самого Трампа.

Как сообщило агентство Associated Press, Коэн заявил, что располагает информацией, "которая представит интерес" для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российский след" в американских выборах 2016 года.

Адвокат Коэна сообщил телеканалу MSNBC, что тот "будет более чем счастлив рассказать спецпрокурору все, что знает".