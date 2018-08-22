Обрушение моста в Италии попало на видео

В сети появилось видео, снятое городскими камерами в Генуе, на котором запечатлено обрушение автомобильного моста. Кадры опубликовал на YouTube-канал издания La Repubblica, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. По официальным данным, в происшествии погибли 43 человека. Спасатели также предупредили, что еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может рухнуть на жилые дома.