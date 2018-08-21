В первом полугодии 2018г. в Арцахе родились 1057 детей
В первом полугодии 2018г. в медучреждениях МЗ Арцаха родились 1057 детей — 552 мальчика, 505 девочек.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства здравоохранения Арцаха, 808 малышей родилось в центре здоровья матери и ребенка Степанакерта. В областях больше всего детей родились в Мартакерте – 89 малышей, затем в Мартунике – 56, Гадруте – 13, Кашатахе – 15 и 6 малюток в Шаумяне.
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-08-18
- 18:03 Азиатские индексы - 21-08-18
- 17:53 СМИ: боевики "Боко харам" сожгли 40 домов во время атаки на северо-востоке Нигерии
- 17:47 Арман Татоян посетил Шанта Арутюняна
- 17:42 Анонс мероприятий на 22августа
- 17:36 Меркель в ходе визита в Грузию встретится с премьер-министром, президентом и представителями оппозиции
- 17:33 В первом полугодии 2018г. в Арцахе родились 1057 детей
- 17:24 Глава МИД Сербии: без поддержки России нельзя достичь решения по Косову
- 17:17 Летающий скутер или Транспорт из будущего
- 17:07 В графике первенства по футболу произошли изменения
- 17:07 Делегации оборонных ведомств Армении и России обсудят в Москве вопросы правового обеспечения сотрудничества
- 17:01 Представители ВС Армении в Таджикистане примут участие в работе комплексной группы специалистов по Единой системе государственного радиолокационного опознавания
- 17:00 Reuters: папа Римский встретится с жертвами священников-педофилов
- 16:31 Еврокомиссия: любые дополнительные меры в отношении РФ должен принимать Совет ЕС
- 16:22 AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР
- 15:59 У бывшего ТЦ "Зимняя вишня" установили памятный камень
- 15:56 Bloomberg: Apple выпустит бюджетный MacBook и профессиональный Mac mini
- 15:47 Армения улучшила свои позиции в сфере состояния борьбы с коррупцией
- 15:44 36 умерших от кори в Европе: рекордную вспышку заболевания врачи объясняют отказами от прививок
- 15:42 Полиция не получала жалоб по поводу срыва пресс-конференции Роберта Кочаряна
- 15:41 84 заявления по условно-досрочному освобождению осужденных удовлетворены
- 15:35 Валерий Осипян считает уличную торговлю незаконной
- 15:23 Медики сняли, как пёс охранял упавшую в обморок хозяйку и уехал с ней на скорой
- 15:07 Доказана смертельная опасность электронных сигарет
- 15:03 Молодые боксеры начинают борьбу на первенстве мира
- 15:01 Алексис Ципрас заявил об окончании долгового кризиса в Греции
- 14:58 Сеул и Пхеньян договорились отвести с границы часть постов охраны
- 14:53 Министерство юстиции Армении подано 160 прошений о помиловании
- 14:50 «Я не могу возбудить дисциплинарное расследование в отношении судьи Азаряна»: Артак Зейналян
- 14:44 AFP: в Индии число покинувших дома людей из-за наводнений превысило 1 млн
- 14:39 В системе УИТУ отменены незаконные сборы за камеру и койку
- 14:27 В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель
- 13:59 СМИ: перуанский актер "женился" на дереве в парке Санто-Доминго
- 13:49 Японские ученые вырастили искусственные тромбоциты
- 13:47 В Южной Корее девять человек погибли при пожаре на фабрике
11:09, 17.08.2018
Просмотрели 1825 раз Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы – гражданина Гвинеи
19:33, 17.08.2018
Просмотрели 1481 раз Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо
12:00, 15.08.2018
Просмотрели 1399 раз ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных
21:32, 17.08.2018
Просмотрели 1197 раз Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов
11:34, 14.08.2018
Просмотрели 1177 раз Армения следит за развитием событий, и будет делать выводы:МИД Армении – о Конвенции о правовом статусе Каспийского моря