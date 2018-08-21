В первом полугодии 2018г. в Арцахе родились 1057 детей

В первом полугодии 2018г. в медучреждениях МЗ Арцаха родились 1057 детей — 552 мальчика, 505 девочек.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства здравоохранения Арцаха, 808 малышей родилось в центре здоровья матери и ребенка Степанакерта. В областях больше всего детей родились в Мартакерте – 89 малышей, затем в Мартунике – 56, Гадруте – 13, Кашатахе – 15 и 6 малюток в Шаумяне.