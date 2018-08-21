Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

В первом полугодии 2018г. в Арцахе родились 1057 детей

В первом полугодии 2018г. в Арцахе родились 1057 детей

В первом полугодии 2018г. в  медучреждениях МЗ Арцаха родились  1057 детей — 552 мальчика,  505 девочек.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Министерства здравоохранения Арцаха, 808 малышей родилось в центре  здоровья  матери и ребенка Степанакерта. В областях больше  всего  детей  родились в Мартакерте – 89 малышей, затем в Мартунике – 56, Гадруте – 13, Кашатахе – 15 и 6 малюток в  Шаумяне.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации