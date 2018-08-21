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В Южной Корее девять человек погибли при пожаре на фабрике

В Южной Корее девять человек погибли при пожаре на фабрике

Девять человек погибли, еще четыре получили травмы во время пожара на сборочной фабрике электроники в городе Инчхон в Южной Корее, как сообщает Арменпресс, об этом передало информационное агентство Рёнхап.

Инчхон расположен к западу от Сеула, там находится главный международный аэропорт страны.

По данным агентства, погибшие — сотрудники фабрики, некоторые из которых скончались, выпрыгивая из окон с четвертого этажа до прибытия пожарных в надежде спастись.

В тушении пожара были задействованы десятки пожарных машин. Причины возгорания выясняются.

 

 

 

 




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