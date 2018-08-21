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В Иране представили новый истребитель собственного производства

В Иране представили новый истребитель собственного производства
Представители иранского оборонно-промышленного комплекса во вторник продемонстрировали президенту Хасану Рухани новый истребитель, как сообщает Арменпресс, об этом  передает агентство Tasnim.

Самолет, получивший название "Корсар", был спроектирован и произведен силами иранских ученых, подчеркивается в сообщении.

Истребитель способен нести бомбовую нагрузку и осуществлять бомбардировку целей, пишет агентство.

 

 

 

 




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