В Иране представили новый истребитель собственного производства

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Представители иранского оборонно-промышленного комплекса во вторник продемонстрировали президенту Хасану Рухани новый истребитель,ак сообщает Арменпресс , об этом передает агентство Tasnim.

Самолет, получивший название "Корсар", был спроектирован и произведен силами иранских ученых, подчеркивается в сообщении.

Истребитель способен нести бомбовую нагрузку и осуществлять бомбардировку целей, пишет агентство.