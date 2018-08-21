Наезд в селе Зовуни: состояние пострадавшего - средней тяжести

20 августа, в 21:58, в службу «911» МЧС Армении поступил сигнал о том, что в селе Зовуни Котайкской области РА – близ молочного завода – произошло ДТП, есть пострадавший: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Согласно информации, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что А. А. (1988 г.р.) на автомобиле «Volkswagen Jetta» совершил наезд на Г.С. (1993 г.р.), пострадавшего госпитализировали в республиканский медцентр «Армения». Врачи оценили состояние пострадавшего как средней тяжести.