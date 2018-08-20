В июле в Армении зарегистрирован двухзначный рост экономической активности

Согласно данным Статистического комитета Армении, в период с января по июль 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель экономической активности вырос на 9.3%. В то же время, показатель экономической активности за июль по отношению к июню составил 8%.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, максимальный рост зафиксирован в сфере строительства. В частности, с января по июль 2018 года в сфере строительства зафиксирован 10.4%-й рост, в сравнении с прошлым годом на 2.2%, а за июль 2017 года – на 0.5%.

Что касается сферы промышленности, то объемы промышленного производства за январь-июль выросли на 4.3%, в сравнении с прошлым годом на 3.4%, а в сравнении с июлем 2017 года – на 7.3%.

Согласно статистическим данным, за отмеченный период на 4.6% вырос также объем валовой продукции сельского хозяйства.

В сфере производства электроэнергии зафиксирован 0.8%-й рост.

Согласно данным, объемы торгового оборота за первые 7 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8.9%, а потребительские цены – на 2.4%.

Что касается объемов внешнего торгового оборота, то с января по июль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 26.8%, в том числе – экспорт увеличился на 17.3%, а импорт – на 32.1%.

По данным комитета, номинальная заработная плата в Армении с января по июль выросла на 4%, а в годовом разрезе – на 3%.

По теме высказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает, об этом он пишет на своей странице в Facebook. «Как я сказал на митинге 17-го августа, изменение структуры экономического роста входит в наши приоритеты. Нам нужен такой рост, который люди ощущали бы на себе. Важно то, что политика правительства в этом вопросе позволяет избежать экономических потрясений. Рад, что она дает ощутимые плоды. Делайте в Армении инвестиции, делайте бизнес! Это страна, в которой можно работать, зарабатывать, развиваться – в законном и равноправном поле»,- пишет он.