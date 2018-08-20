Особенности отношений между Ираном и Германией в фазе применения к Ирану санкций

23-25-го августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит Южный Кавказ и побывает в Грузии, Армении и Азербайджане, где на 2-сторонних встречах с лидерами этих стран обсудит вопросы экономического сотрудничества, политики и отношений с Европой.

Каждая из стран Южного Кавказа связана с Ираном тесными экономическими связями, и именно в этом контексте рассмотрим особенности отношений между Ираном и Германией в фазе применения к Ирану американских санкций.

В результате длившихся около 2 месяцев переговоров по поводу одностороннего выхода США из ядерного соглашения между Ираном и группой «5+1», 6-го июля в Вене состоялась встреча в новом формате «4+1», на уровне министров ИД. По итогам встречи был опубликован документ из 10 пунктов, согласно которому страны-участницы обязались продолжать экономическое сотрудничество с Ираном.

Накануне этого саммита состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и Хасаном Роухани, в котором Меркель подчеркнула, что важно то, что Европа продолжает следовать ядерному соглашению, а по деталям экономического сотрудничества стороны будут договариваться дальше.

Подписание Трампом санкций в отношении Ирана еще более усложнило ситуацию, однако ЕС остался верен обязательствам, взятым в Вене, выразив сожаление по поводу линии, взятой США.

Министр торговли Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что они не позволят Вашингтону диктовать – с какими странами вести торговлю.

Германия является 5-м по величине торговым партнером Ирана, на 7-м месте – Швейцария, на 8-м – Франция, на 10-м - Италия.

В 2017 году Иран ввез из Германии товаров на сумму в 2 млрд 347 млн долларов, что объясняет подобный отклик министра торговли Германии Петера Альтмайера.

Тем не менее, из-за американских санкций деятельность в ИРИ были вынуждены прекратить такие крупные компании как «Даймлер», «Пежо», «Тотал», «Немецкие железные дороги» и пр.

Германия традиционно была широко представлена на иранском рынке, сохраняя оговорки даже в годы самых жестких санкций против Ирана.

В марте сего года посол Германии в ИРИ заявил, что они хотят открыть консульство в Тавризе. Если это осуществится, то это откроет для Армении дополнительные возмжности – в рамках соглашения с ЕС, для сотрудничества в СЭЗ «Мегри».

В этом отношении было бы полезно, если бы Ереван проявил инициативу в организации встреч в формате Иран, Армения, ЕС а также Грузия, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества.

Надо констатировать, что, несмотря на позицию ЕС, выход США из ядерного соглашения уже сыграл определенную отризательную роль. В создавшихся объективных условиях многие компании, вне своей воли, прекратили сотрудничество с Ираном, и нерелаьно требовать от группы «4+1» того, что находится вне ее компетенции. При этом, важно упомянуть, что и до выхода США из ядерного соглашения не все банковские трансакции и экономическое сотрудничество с Ираном осуществлялись гладко и беспрепятственно.

Обязательства группы «4+1» ограничиваются рамками ядерного соглашения, в остальном же страны вольны поступать в своих политических интересах, которые могут не совпадать с интересами Ирана.

В данном контексте во время совместной пресс-конференции с Путиным 18-го августа в Берлине Ангела Меркель заявила, что Германия остается верна ядерному соглашению, однако выражает озабоченность в связи с ракетными комплексами в ИРИ, а также в связи с влиянием ИРИ в Йемене.