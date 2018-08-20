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В Барселоне убили мужчину, пытавшегося напасть с ножом на полицейских

В Барселоне убили мужчину, пытавшегося напасть с ножом на полицейских

Человек, вооруженный ножом, убит в понедельник при попытке проникновения в полицейское управление района Корнелья-де-Льобрегат в Барселоне. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на источники в полиции, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По их данным, он пытался напасть на сотрудников и выкрикивал исламские лозунги.

В полиции отметили, что у нападавшего - гражданина Алжира 1989 года рождения - были документы на право проживания в Испании.

 

 

 

 




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