В Барселоне убили мужчину, пытавшегося напасть с ножом на полицейских
Человек, вооруженный ножом, убит в понедельник при попытке проникновения в полицейское управление района Корнелья-де-Льобрегат в Барселоне. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на источники в полиции, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По их данным, он пытался напасть на сотрудников и выкрикивал исламские лозунги.
В полиции отметили, что у нападавшего - гражданина Алжира 1989 года рождения - были документы на право проживания в Испании.
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