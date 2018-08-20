Пакет предложенных фракциями НС Армении реформ ИК Армении уже находится в правительстве Армении. Правителььство Армении в сентябре передаст в НС Армении свои выводы по поводу данного документа. Об этом «Арменпресс» побеседовал с депутатом от АРФД Арменуи Кюрегян.

-Большинство из 10 предложенных АРФД изменений вошло в пакет предложенных НС Армении реформ. Можно ли считать оправданными ваши ожидания от обсуждений в рабочей группе НС Армении?

-Не совсем, поскольку были предложения, которые все еще надлежит обсудить. В основном, мы довольны обсуждениями. В конечном итоге, наша общая цель – иметь более совершенный ИК.

-АРФД и РПА предлагают выборы открытым пропорциональным списком. В чем его ;преимущество ;перед закрытым?

-100%-но открытые пропорциональные и списки являются наиболее демократичными. Не надо забывать и о внутрипартийной демократии. В этом смысле АРФД считает выборы открытыми пропорциональным и списками наиболее демократичными.

-Сторонники закрытых списков говорят, что возможно, что кто-то из кандидатов может во время подсчета голосов подложить чужие бюллетени в свой пакет. Не видите ли вт подобных рисков?

-Насколько это возможно – вопрос механизма, надо создать механизмы, препятствующие этому. Здесь же приоритетом остается идея о демократии внутри партии.

-Есть ли у АРФД какой-либо предпочитаемый срок для проведения выборов?

-Мы должны оценить как наиболее важные цели проведения выборов. Если выборы будут служить лишь смене власти, наша жизнь к лучшему не изменится. Наша цель – создание такой экономики, при которой повыситс яуровень жизни. Надо пойти на выборы тогда, когда у нас будет хороший ИК.

-Мн огие активные и неактивные политические силы сей час заявляют о своем участии в выборах в Совет старейшин Еревана. Обсуждался ли этот вопрос в АРФД?

-Наш верхвный орган вскоре вынесет свое решение об этом. Скорее всего, мы примем участие в этих выборах.

- Какова ваша позиция по уже оглашенным различными политическими силами кандидатурам мэров?

-Всех их мы рассматриваем как соперников, как много голосов они получат – вопрос авторитета данной политической силы. Все время обсуждаются кандидатуры мэров, тогда как решения принимает отнюдь не мэр, а орган местного самоуправления, и важна та команда, которая будет представлять данную политическую силу. Мэр – всего лишь один из такой команды.