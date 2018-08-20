В Южном военном округе стартовали учения спецназа

Учения с участием более 2,5 тысяч спецназовцев стартовали в Южном военном округе, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, стартовали тактико-специальные учения (ТСУ). В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные "Камазы", бронеавтомобили "Рысь", "Тигр", "Тайфун" включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления "Арбалет", — сказал Астафьев.