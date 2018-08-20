СМИ: Южная Корея и КНДР начали первую за три года встречу разделенных войной семей

Южная Корея и КНДР в понедельник начали проведение первой за почти три года встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Встреча проходит в курортной зоне Кымгансан [Алмазные горы], расположенной на территории КНДР. Отмечается, что в этот раз встречи семей, разделенных Корейской войной, пройдут в два этапа - первый продлится с понедельника по среду, второй - с пятницы по воскресенье. По данным министерства объединения Южной Кореи, в общей сложности в них примут участие с обеих сторон порядка 250 человек, возраст большинства из них - старше 80 лет.

С середины 1980-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка таких встреч, в ходе которых свыше 21,7 тыс. пожилых корейцев смогли увидеть своих родных и близких, с которыми потеряли связь после Корейской войны.



