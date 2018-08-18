В сборную Бразилии впервые за 100 лет попал футболист, рождённый в другой стране

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра получил приглашение в сборную Бразилии на товарищеские матчи с США (8 сентября) и Сальвадором (12 сентября).



Как сообщает Sky Sports, 22-летний Перейра стал первым футболистом в бразильской команде, родившимся в другой стране. Полузащитник родился в Бельгии и выступал за сборные этой страны в возрастной категории до 13 и 15 лет. В предыдущий раз сборная Бразилии приглашала под свои знамёна футболиста, рождённого в другой стране, в 1918 году.

В этом году Перейра провёл один матч в составе «Манчестер Юнайтед», в прошлом сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды.