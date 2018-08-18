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Участие арцахцев в митинге призвано было доказать единство армянского народа — Араик Арутюнян

Участие арцахцев в митинге призвано было доказать единство армянского народа — Араик Арутюнян

Советник  президента  Арцаха Бако Саакяна, экс-премьер Арцаха, лидер партии «Свободная родина» Араик  Арутюнян прокомментировал митинг, организованный премьер-министром РА НиколомПашиняном. 

Как  передает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«На состоявшемся в Ереване митинге 17 августа, при активном участии партии «Свободная родина» приняло участие  более 100 арцахцев. 

Мы  присоединились к  этому  митингу, поскольку считаем, что на решающих этапах истории  нашнарод просто обязан  объединиться вокруг важнейших задач. Присутствие арцахцев было направлено не  против  кого-либо, а  ВО ИМЯ НАШЕЙ ЕДИНОЙ  РОДИНЫ, БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ  РОДИНЫ.

Мы  показали, что Арцах не «революционный», не «контрреволюционный», а просто неравнодушен к судьбе  армянства. Более того, президент Бако Саакян, я и ряд представителей  руководства Арцаха безоговорочно поддерживаем Никола Пашиняна в деле демократических преобразований.  

Посему мы  надеемся и требуем, чтобы  никто не пытался  разыгрывать грязную карту «карабахский – местный», в  надежде  вбить клин между разными частями армянства. ОДНА РОДИНА, ОДНА НАЦИЯ, ОДНА БОРЬБА. 

Второе: я рад вновь услышать заявления  Никола  Пашиняна  относительно азербайджано-карабахского конфликта:

От имени Арцаха переговоры  должно вести руководство Арцаха;

Мы  готовы  всей  нацией  нанести сокрушительный удар на любую провокацию Азербайджана;

Решение  по конфликту  должно быть принято в  результате  открытого обсуждения  с народом.

Эти заявления подтверждают, что доверие  подавляющего большинства  арцахцевк  Николу  Пашиняну оправданно. 

Третье: мы  верим, что на  армянской  земле  восторжествует дух единства и любви. Путь ненависти и нигилизма  никого не  приводил ни к чему  хорошему. 

P.S. коль скоро многие  разыгрывают тему ходатайства  группы  депутатов НС Арцаха об освобождении Роберта Кочаряна, вынужден еще раз разъяснить:  к этой  просьбе  присоединились некоторые  члены  партии «Свободная родина» - по собственной  инициативе, а глава фракции «Родина» Артур Товмасян присоединился, исходя  из того, что он работал с Робертом Кочаряном (в  бытность его президентом Арцаха) на посту  председателя НС.

Сообщаю, что тот же  Артур Товмасян  вчера  участвовал  в митинге  на  площади Республики. А  что касается нашей позиции по делу  2  марта, то мы  не  раз заявляли: этот постыдный факт истории должен быть раскрыт, эта  страница окончательно закрыта,а виновные привлечены  к  ответственности. Остальное  - дело  системы  правосудия  Армении».




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