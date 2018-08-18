Участие арцахцев в митинге призвано было доказать единство армянского народа — Араик Арутюнян

Советник президента Арцаха Бако Саакяна, экс-премьер Арцаха, лидер партии «Свободная родина» Араик Арутюнян прокомментировал митинг, организованный премьер-министром РА НиколомПашиняном.

Как передает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«На состоявшемся в Ереване митинге 17 августа, при активном участии партии «Свободная родина» приняло участие более 100 арцахцев.

Мы присоединились к этому митингу, поскольку считаем, что на решающих этапах истории нашнарод просто обязан объединиться вокруг важнейших задач. Присутствие арцахцев было направлено не против кого-либо, а ВО ИМЯ НАШЕЙ ЕДИНОЙ РОДИНЫ, БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ РОДИНЫ.

Мы показали, что Арцах не «революционный», не «контрреволюционный», а просто неравнодушен к судьбе армянства. Более того, президент Бако Саакян, я и ряд представителей руководства Арцаха безоговорочно поддерживаем Никола Пашиняна в деле демократических преобразований.

Посему мы надеемся и требуем, чтобы никто не пытался разыгрывать грязную карту «карабахский – местный», в надежде вбить клин между разными частями армянства. ОДНА РОДИНА, ОДНА НАЦИЯ, ОДНА БОРЬБА.

Второе: я рад вновь услышать заявления Никола Пашиняна относительно азербайджано-карабахского конфликта:

От имени Арцаха переговоры должно вести руководство Арцаха;

Мы готовы всей нацией нанести сокрушительный удар на любую провокацию Азербайджана;

Решение по конфликту должно быть принято в результате открытого обсуждения с народом.

Эти заявления подтверждают, что доверие подавляющего большинства арцахцевк Николу Пашиняну оправданно.

Третье: мы верим, что на армянской земле восторжествует дух единства и любви. Путь ненависти и нигилизма никого не приводил ни к чему хорошему.

P.S. коль скоро многие разыгрывают тему ходатайства группы депутатов НС Арцаха об освобождении Роберта Кочаряна, вынужден еще раз разъяснить: к этой просьбе присоединились некоторые члены партии «Свободная родина» - по собственной инициативе, а глава фракции «Родина» Артур Товмасян присоединился, исходя из того, что он работал с Робертом Кочаряном (в бытность его президентом Арцаха) на посту председателя НС.

Сообщаю, что тот же Артур Товмасян вчера участвовал в митинге на площади Республики. А что касается нашей позиции по делу 2 марта, то мы не раз заявляли: этот постыдный факт истории должен быть раскрыт, эта страница окончательно закрыта,а виновные привлечены к ответственности. Остальное - дело системы правосудия Армении».