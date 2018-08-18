Аллегри назвал дату дебютного матча Роналду в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что звёздный новобранец клуба Криштиану Роналду выйдет на поле в игре 1-го тура Серии А с «Кьево». Как передает Арменпресс, португалец приступил к тренировкам две недели назад после возвращения из отпуска.



«Выступление в Серии А – новый опыт для Роналду. Я неоднократно говорил, что предстоящий сезон будет ещё сложнее, чем предыдущие, поскольку теперь в наших рядах выступает лучший футболист мира.



«Кьево» постарается сделать всё, чтобы доставить неприятности одному из фаворитов чемпионата Италии и Лиги чемпионов. В стартовом составе «Ювентуса» на поле выйдут Роналду, Щенсны, Пьянич, Канселу и Алекс Сандро. Мне необходимо оценить состояние всех остальных игроков», — цитирует Аллегри Football Italia.



Матч «Кьево» — «Ювентус» состоится сегодня.