Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов

Необходимо проведение конституционных изменений до парламентских выборов.

Как передает Арменпресс, так заявил Никол Пашинян 17 августа на митинге, посвященном итогам 100 дней его правления.

По его словам, для организации внеочередных парламентских выборов необходима отставка премьера, после чего, возможно, будет избран новый премьер-министр.

«Они говорят – оставим, пусть он подаст в отставку, потом быстренько выберем другого премьера. Они не понимают, что происходит. Мы предпримем конституционные изменения, смысл которых будет в том, что внеочередные выборы состоятся не только при условии отставки премьера, но и парламент может принять решение о самороспуске», - сказал Пашинян.

И для этого, сказал премьер, нужно согласие народа.