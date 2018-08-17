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Одна из наших целей – повысить армяно-российские отношения на новый уровень — Никол Пашинян

Одна из наших целей – повысить армяно-российские отношения на новый уровень — Никол Пашинян

Впредь армяно-российские  отношения будут все  более совершенствоваться, а одна из   целей  правительства –  углубить армяно-российскую дружбу и  повысить армяно-российские отношения на новый уровень.

Как  передает Арменпресс, так заявил Никол Пашинян 17 августа  на митинге,  посвященном итогам  100 дней  его правления.

«Поворотом во внешней  политике  не  будет, а одна из   целей  правительства –  углубить армяно-российскую дружбу и  повысить армяно-российские отношения на новый уровень. После проведения соответствующих процедур  вы узнаете об одной  совместной  армяно-российской  гуманитарной программе, которая поистине беспрецедентна в нашей  истории независимости», - сказал Пашинян.

Он отметил также, что внешняя политика Армении в географическом и политическом плане  не направлена  в какую-либо сторону.     

«Республика Армения никуда  не  направляется, она  твердо стоит на своих ногах, выпрямив спину, со своими гордыми гражданами, с достоинством. Основная наша идея во внешней  политике  -  защита  национальных интересов.  Мы  улучшим наши отношения  и с  Евросоюзом», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, прежнее руководство пыталось скинуть ответственность на внешние  силы и поэтому  свои ошибки они связывали с Россией.   

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.

 




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