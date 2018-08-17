Одна из наших целей – повысить армяно-российские отношения на новый уровень — Никол Пашинян

Впредь армяно-российские отношения будут все более совершенствоваться, а одна из целей правительства – углубить армяно-российскую дружбу и повысить армяно-российские отношения на новый уровень.

Как передает Арменпресс, так заявил Никол Пашинян 17 августа на митинге, посвященном итогам 100 дней его правления.

«Поворотом во внешней политике не будет, а одна из целей правительства – углубить армяно-российскую дружбу и повысить армяно-российские отношения на новый уровень. После проведения соответствующих процедур вы узнаете об одной совместной армяно-российской гуманитарной программе, которая поистине беспрецедентна в нашей истории независимости», - сказал Пашинян.

Он отметил также, что внешняя политика Армении в географическом и политическом плане не направлена в какую-либо сторону.

«Республика Армения никуда не направляется, она твердо стоит на своих ногах, выпрямив спину, со своими гордыми гражданами, с достоинством. Основная наша идея во внешней политике - защита национальных интересов. Мы улучшим наши отношения и с Евросоюзом», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, прежнее руководство пыталось скинуть ответственность на внешние силы и поэтому свои ошибки они связывали с Россией.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.