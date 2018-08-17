Премьер: число туристов в Грузии достигло исторического максимума

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал историческим рост потока туристов в страну в ходе летнего туристического сезона, а также анонсировал новые инициативы осенью, передает Арменпресс.

Грузию в июле посетили более миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +10,5%. Количество туристических визитов в июле составило более 564,9 тысячи (рост +15%). Больше всего международных визитов было осуществлено из России, Азербайджана, Турции и Армении.

"В прошлом месяце зафиксировался исторический максимум как в плане количества туристов, так и по количеству доходов, которые страна получила от туризма", — сказал Бахтадзе.

В июле 2018 года иностранные визитеры потратили в Грузии 431 миллион долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,7%. Всего за семь месяцев 2018 года доходы Грузии от иностранного туризма составили 1,79 миллиарда долларов.

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.





