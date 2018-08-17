Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали в пятницу в Ташкенте договор о стратегическом партнерстве между странами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Президенты подписали соответствующий договор по итогам прошедших в резиденции Куксарой переговоров на высшем уровне. В договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

По итогам прошедших переговоров стороны также подписали 27 документов.

Президент Таджикистана прибыл в Ташкент с визитом 17 августа.





