Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии

Саудовская Аравия выделила 100 миллионов долларов на восстановление освобожденных от "Исламского государства" районов на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, текст которого размещен на официальном сайте посольства, это крупнейший на сегодняшний день вклад в финансирование проектов международной коалиции по борьбе с ИГ*, которые направлены на восстановление Ракки и других районов на северо-востоке Сирии.