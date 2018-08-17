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Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии

Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии

Саудовская Аравия выделила 100 миллионов долларов на восстановление освобожденных от "Исламского государства" районов на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, текст которого размещен на официальном сайте посольства, это крупнейший на сегодняшний день вклад в финансирование проектов международной коалиции по борьбе с ИГ*, которые направлены на восстановление Ракки и других районов на северо-востоке Сирии.

 

 




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