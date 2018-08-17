Саудовская Аравия приостановила импорт мяса птицы и яиц из РФ из-за птичьего гриппа

Саудовская Аравия ввела временный запрет на импорт российского мяса птицы и яиц по причине распространения в ряде областей РФ высокопатогенного гриппа птиц H5. Об этом говорится в заявлении Главного управления Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам (SFDA), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В нем отмечается, что SFDA "временно запретила импорт мяса птиц, яйца, продукты на их основе из Российской Федерации по причине возникновения высокопатогенного гриппа птиц H5". "Решение Управления основано на докладе Всемирной организации по охране здоровья животных, в котором сообщалось о появлении [случаев] птичьего гриппа в Ростовской, Костромской и Пензенской областях", - заявили в SFDA.