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В направлениях Ереван-Алаверди, Ереван-Ноемберян и др., будут осуществляться регулярные маршруты

В направлениях Ереван-Алаверди, Ереван-Ноемберян и др., будут осуществляться регулярные маршруты
В ходе состоявшегося в пятницу совещания у заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армена Памбухчяна была проведена оценка транспортных средств.. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

На совещании было решено, что отныне регулярные маршруты будут осуществляться в направлениях Ереван-Алаверди (через общину Джилиза), Ереван-Ноемберян.

Транспортная связь будет установлена также между общинами Дилиджан и Ванадзор. 

Кроме того, 205-й маршрут Ереван-Мердзаван был дополнен еще одним транспортным средством, а три автомобиля на маршруте Ереван-Эчмиадзин были заменены на новые.


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