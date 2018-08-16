Сенатор Эрик Абец призвал парламент Австралии признать Геноцид армян

В австралийском парламенте 16 августа сенатор Эрик Абец в своем выступлении в Нижней палате выразил надежду, что Австралия поддержит признание трагедии армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального комитета Австралии, сенатор отметил, что Австралия до сих пор не признала Геноцид армян.

“Эти документированные зверства слишком долго пренебрегались”, - сказал сенатор.

Он отметил, что есть свидетельства очевидцев, как австралийских, так и военных корреспондентов, которые были там более 100 лет назад.

“Я уверен, что справедливость восторжествует, и что, в конце концов, в отношении армян справедливость должна быть утверждена. Но я также знаю, что отложенное правосудие равнозначно отказу в справедливости. Опоздание на 103 года, отрицание и ложные оправдания должны быть устранены в пользу признания и прощения”, - сказал он.