100 дней правления: экономические показатели

Первые итоги нового правительства обычно подводятся после 100 дней. Конечно, 100 дней - это короткий период для работы правительства, в частности, оценки эффективности экономической политики. Тем не менее, показатели за этот период позволяют составить предварительную картину о начальном состоянии.

Индекс экономической активности

2018 Индекс экономической активности за январь-июнь вырос на 8,9%, ускорившись на 3,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем-маем текущего года. Рост связан с положительной тенденцией во всех сферах, а самый высокий рост был зафиксирован в секторе услуг - 6,0%. Промышленность выросла на 3,7%, услуги - на 18,1%, торговля - на 9,1%, строительство - на 13,5%, сельское хозяйство - на 5,5%. Следует отметить, что наблюдается замедление темпов роста промышленности, что обусловлено уменьшением горнодобывающей.

Миграция

В январе-июне 2018 года отрицательный баланс пересечений армянской границы сократился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и это связано с увеличением числа приезжающих. В январе-июне 2018 года количество входящих пограничных переходов увеличилось примерно на 10%, а количество исходящих переходов увеличилось на 7%. Для сравнения следует отметить, что в январе-июне 2017 года показатель выхода был на 21% выше, чем за тот же период 2016 года. Согласно докладу Главного управления гражданской авиации, в январе-июне баланс воздушного пассажиропотока был положительным. Число прибывших в Армению превысило число тех, кто уехал, на 21 400 человек. В первой половине 2018 года 614 тыс 178 человек прибыли в Армению через два аэропорта, уехало - 592 тыс 774 человека. Примечательно, что в последние годы такого показателя не было.

Внешний торговый оборот

Такова картина внешней торговли за полгода: общий товарооборот в первой половине 2018 года составил 3 млрд. 476,1 млн. долларов США, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Статистического комитета, темпы роста экспорта в мае и июне составили соответственно 20,6% и 6,7%. Замедление темпов роста экспорта в июне в основном обусловлено ценовым фактором на медь на мировом рынке. Рост импорта замедлился в первые месяцы года.

Туризм

По статистике, количество туристов, прибывающих в Армению в первом полугодии 2018 года, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 10,2%. Основным фактором, способствующим росту числа туристов, стало увеличение внимания и интереса к Армении. В результате недавних событий Армения была в центре внимания мировых СМИ, в результате чего иностранцы проявили повышенный интерес к стране, что создало новые перспективы в области развития туризма. Несмотря на это, темпы роста сектора несколько снизились по сравнению с прошлым годом, так как существуют значительные проблемы, которые оказывают негативное влияние на конкурентоспособность туризма в Армении. Нынешние темпы роста недостаточны для освоения потенциала и достижения ощутимых социально-экономических результатов.

По большому счету, правительство Армении решило основную проблему в рамках 100-дневной деятельности: обеспечение нормального функционирования страны в послереволюционный период и устойчивое развитие экономики.

Мэри Овсепян