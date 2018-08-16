СМИ: бутылку виски Macallan 60-летней выдержки выставили на торги в Эдинбурге за $1,1 млн

Бутылка шотландского виски 60-летней выдержки Macallan выставлена на аукцион Bonhams. Напиток, который, как ожидают аукционеры, вызовет большой интерес зарубежных коллекционеров, предварительно оценен в £700-900 тыс.($889 тыс. - более $1,1 млн). Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На бутылке особая этикетка, созданная современным итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Всего в 1986 году было изготовлено 12 бутылок такого односолодового виски, и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось.

Нынешний раритет был приобретен продавцом в 1994 году прямо на вискарне Macallan. Сумма этой сделки не оглашалась.

По словам представителя Bonhams Мартина Грина, 60-летний виски урожая 1926 года - напиток исключительно редкий и высочайшего качества, и коллекционеры готовы ждать годами его появления на рынке".

В мае на аукционе в Гонконге бутылка этого же виски ушла с молотка за рекордную цену - £814 тыс. (более $1 млн).