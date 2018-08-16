Выборы в Совет старейшин Еревана будут беспрецедентные по своей честности: начальник полиции Армении Валерий Осипян Save

В Армении пройдут беспрецедентные по своей честности выборы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

В Ереване в скором времени предстоят выборы в Совет старейшин. Окончательную дату определит Центризбирком республики. Осипян сказал, что получил от премьер-министра четкое поручение обеспечить максимально прозрачный избирательный процесс.

"Будут какие-то попытки нарушений, фальсификаций – ответные меры со стороны полиции будут строгими", — отметил он.Также глава ведомства сообщил, что 20 августа подведет итоги 100-дневного пребывания на этом посту.

Правительство Армении официально приостановило полномочия Cовета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании правительства в четверг.

В этом случае, согласно законодательству о местном самоуправлении, правительство утвердило роспуск Совета старейшин. После этого, новые выборы городского совета



На организацию внеочередных выборов полиция Армении получит около 88 миллионов драмов.

Как сообщалось ранее, 9 июля мэр Еревана Тарон Маргарян подал заявление об отставке. 16 июля Совет старейшин собрался на выборы нового мэра, но заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Представители Республиканской партии Армении, имевшие в городском совете большинство, другого кандидата не выставили. В течение двух недель кандидата не выставили и две другие фракции – "Елк" ("Выход") и "Страна абрикоса".на предстоящих в сентябре досрочных выборах в Совет старейшин Еревана, будут участвовать актер и продюсер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян (от "Армянское общенациональное движение"), Наира Зограбян (от партии "Процветающая Армения"), архитектор Анаит Тарханян. В свою очередь партии "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна.