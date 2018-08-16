Выявлены случаи потворствования избегающим прохождения обязательной военной службы: выяснены личности 5 подозреваемых

В рамках уголовного дела, расследуемого в отделе СК Армении Аван и Нор-Норк, выявлены случаи потворствования избегающим прохождения обязательной военной службы обманным путем и с помощью взяток. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. По сообщению, выяснены личности 5 подозреваемых.

В частности, выявлен случай вымогания и получения взятки за освобождение от прохождения обязательной военной службы 31-го июля 2018 года по сфальсифицированным медицинским показаниям, возбуждено уголовное дело по ст. 311, 312 УК Армении.

В частности, на основании добытых доказательств выяснилось, что бывший сотрудник СНБ Армении А. Антонян помог 3 лицам, не имеющим на то законных оснований, получить освобождение от прохождения обязательной военной службы по сфальсифицированным медицинским показаниям..

От отцов указанных военнобязанных Антонян получил взятку в размере 15.000, 19.800, а в третьем случае – 2000 долларов, обещая получить освобождение от прохождения обязательной военной службы по сфальсифицированным медицинским показаниям, а в третьем случае – получить отсрочку. Указанные эпизоды происходили в период 2014-2018 гг.

На основании полученных доказательств Антоняну было выдвинуто обвинение по ст.38-311, 38-327, 38-311 УК Армении.

В качестве подозреваемых по делу привлечены еще 4 лица. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.