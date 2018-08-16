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Действия в ЮКЖД - пока в рамках секретности. председатель КГД Армении Давид Ананян

Действия в ЮКЖД - пока в рамках секретности. председатель КГД Армении Давид Ананян

Сотрудники налоговой службы действительно провели проверки в администрации ЮКЖД, пока эти действия – в рамках секретности.  Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян.

Действия своих сотрудников в целом Ананян комментировать отказался, заявив, что они предполагают некоторую секретность.

Сотрудники налоговой службы действительно провели проверки в администрации ЮКЖД, но без силовых действий, подчеркнул Ананян.

"Силовики в масках действительно были, но они ожидали в машинах на улице, чтобы доставить документы по назначению. Проверка была проведена ночью, но только потому, что санкцию суда мы получили в позднее время суток. Только и всего", — заявил Ананян.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 августа в офисе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" прошли обыски, которые проводили сотрудники Комитета госдоходов Армении. Были изъяты документы. К действиям был привлечен также спецназ.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.


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