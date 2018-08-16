Юрий Хачатуров является гражданином Армении: адвокат Мигран Погосян

Адвокат генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян прокомментировал публикуемую в различных СМИ информацию о том, будто Юрий Хачатуров является гражданином РФ. Как передает «Арменпресс», адвокат генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян заявил, что Юрий Хачатуров является гражданином Армении.

27-го июля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Накануне он был вызван на допрос в Особую следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года. Позже Юрий Хачатуров был отпущен под залог.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал события в Армении.



По его словам, события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, сообщает РИА Новости. Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства.

"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — сказал он.

При этом, как он пояснил, за последние дни российская сторона несколько раз доводила свою озабоченность до армянского руководства. Москва рассчитывает, что ситуация пойдет по конструктивному пути.

По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий.

"Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие", — заметил Лавров.

Однако события последних дней, по убеждению российского министра, нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну также предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

«Роберт Кочарян не будет избегать ответственности. Он явится на судебное заседание, чем и докажет это. Если бы он избегал, то не приехал бы в Армению»«- сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

"Они никак не помогут найти и наказать виновных", — заявил накануне в интервью каналу "Еркир Медиа" Кочарян.

"Настроенность широких масс пытаются перенести в правовое поле и по сути получается, что набравший 21,5% Левон Тер-Петросян победил в выборах 2008 года. Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом "бархатной" революции", - отметил Кочарян.

«Конституционный суд принял решение, признал выборы легитимными, и это окончательно. До того, как выдвинуть мне такое обвинение, надо было пересажать половину ЦИК, доказать, что они сфальсифицировали выборы. Должны были быть решения относительно Конституционного суда, наказания и прочее»,- сказал Кочарян.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

«Мы уже сделали заявление – сказали, что пока не получили решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Через пару дней мы получим это решение, обсудим его и представим свое обжалование – в соответствии с содержанием решения»,- сказал начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

Он добавил, что прокуратура высказала свое отношение в Апелляционном суде, а после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна соответственно обжалует его. На вопрос, намерена ли Генеральная прокуратура обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном суде, Мурадян ответил, что подобное намерение у Генеральной прокуратуры есть, однако прежде они должны официально ознакомиться с решением Апелляционного суда.