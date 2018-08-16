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Сообщение о бомбе в гостинице «Силачи»: спасатели не нашли ничего опасного

Сообщение о бомбе в гостинице «Силачи»: спасатели не нашли ничего опасного

15-го августа в 21:33 некий гражданин позвонил в службу "911" и пригрозил, что собирается взорвать бомбу в гостинице "Силачи" на проспекте Тиграна Меца в Ереване. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали один боевой расчет и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного реагирования.

В 22:20 спасатели завершили эвакуацию людей из гостиницы (120 человек).

В 23:36 поисковые работы завершились: ничего опасного не обнаружено.


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