Европейские индексы - 15-08-18

МОСКВА, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12358.87 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.16% и составил 5403.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 7611.64 пункта, а российский RTSI вырос на 2.05% и составил 1081.50 пункта.