Рубен Садоян встретился с министром финансов Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 15 августа встретился с новоназначенным министром финансов Грузии Иване Мачавариани.

Как сообщили Арменпресс в посольстве РА в Грузии, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес.

Поздравив министра Мачавариани с назначением, посол РА выразил надежду, что во время его пребывания в должности сотрудничество между министерствами финансов и органами, координирующими налоговую и таможенную службы Армении и Грузии, будет на высоком уровне.

Обсуждались также вопросы, касающиеся таможенной сферы.

Справка: в ведении министерства финансов Грузии находятся таможенная и налоговая службы.