Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Рубен Садоян встретился с министром финансов Грузии

Рубен Садоян встретился с министром финансов Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 15 августа встретился с новоназначенным министром финансов Грузии Иване  Мачавариани.

Как  сообщили Арменпресс в посольстве  РА  в  Грузии, стороны  обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний  интерес.

Поздравив министра Мачавариани  с назначением, посол РА  выразил надежду, что во время его пребывания  в  должности  сотрудничество между министерствами финансов и органами, координирующими  налоговую  и таможенную  службы Армении и Грузии, будет на высоком уровне.

Обсуждались также вопросы, касающиеся таможенной  сферы.

Справка:  в  ведении министерства финансов  Грузии находятся таможенная и налоговая службы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации