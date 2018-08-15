Указом президента Армении Норайр Йолчян освобожден от должности начальника по тылу ВС

Президент Армении Армен Саркисян 15 августа подписал указ об освобождении Норайра Йолчяна от должности начальника по тылу ВС - начальника управления. Об этом Арменпресс информирован с официального сайта президента Армении.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.40 закона РА «О воинской службе и статусе военнослужащего», освободить НорайраЙолчяна от должности начальника по тылу ВС - начальника управления», - говорится в указе.