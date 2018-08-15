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Указом президента Армении Норайр Йолчян освобожден от должности начальника по тылу ВС

Указом президента Армении Норайр Йолчян освобожден от должности начальника по тылу ВС

Президент Армении Армен Саркисян 15 августа подписал указ об освобождении Норайра Йолчяна от должности начальника по тылу ВС - начальника управления.  Об этом Арменпресс информирован с официального сайта президента Армении.

«Принимая за основу предложение  премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.40 закона РА «О воинской службе  и статусе  военнослужащего», освободить НорайраЙолчяна от должности начальника по тылу ВС - начальника управления», - говорится в указе.




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