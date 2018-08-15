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Президент Армении отозвал Олега Есаяна с должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ

Президент Армении отозвал Олега Есаяна с должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ

Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян отозвал Олега Есаяна с должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Армении на должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ назначен Армен Гевондян, также принимая за основу предложение премьер-министра.


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