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Судебное заседание по делу о захвате полка ППС было отложено из-за болезни Павла Манукяна

Судебное заседание по делу о захвате полка ППС было отложено из-за болезни Павла Манукяна

Судебное заседание по делу о захвате полка ППС 15 августа, так и не начавшись, сразу же было прервано, а затем - отложено.

Как передает «Арменпресс», заседание было отложено из-за отсутствия подсудимого Павла Манукяна. По словам стороны его адвоката Инессы Петросян, Манукян болен и находится в больнице. 

Судья Месроп Макян отложил заседание суда на 16:00- 17-го августа.


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