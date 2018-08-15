Судебное заседание по делу о захвате полка ППС было отложено из-за болезни Павла Манукяна

Судебное заседание по делу о захвате полка ППС 15 августа, так и не начавшись, сразу же было прервано, а затем - отложено.

Как передает «Арменпресс», заседание было отложено из-за отсутствия подсудимого Павла Манукяна. По словам стороны его адвоката Инессы Петросян, Манукян болен и находится в больнице.

Судья Месроп Макян отложил заседание суда на 16:00- 17-го августа.