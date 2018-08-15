Полиции известна личность сделавшего ложное сообщение о бомбе в третьем корпусе здания правительства Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Личность сделавшего ложное сообщение о бомбе известна. Обстоятельства уточняются»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, в 11:21 15-го августа некто позвонил в службу «911» и сообщил, что готовится взорвать здание Минздрава Армении.

На место выехали боевой расчет, опертивники из Центра управления кризисными ситуациями и группа психологической поддержки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сотрудников 3-го филиала здания правительства Армении эвакуировали. Обследовав здание, сотрудники МЧС не обнаружили там ничего опасного.