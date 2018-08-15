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Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей

Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей

Более 300 католических священников, работавших в американском штате Пенсильвания на протяжении последних 70 лет, развратили более тысячи детей, их действия покрывались церковной верхушкой, говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном во вторник.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC , это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов.

В докладе указывается, что на поверку цифры могут оказаться в несколько раз выше, чем удалось выяснить следователям.

Расследование продолжалось полтора года, затронуло шесть самых больших епархий штата. Большое жюри проверило так называемые секретные архивы - 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.

 




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