Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей

Более 300 католических священников, работавших в американском штате Пенсильвания на протяжении последних 70 лет, развратили более тысячи детей, их действия покрывались церковной верхушкой, говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном во вторник.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC , это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов.

В докладе указывается, что на поверку цифры могут оказаться в несколько раз выше, чем удалось выяснить следователям.

Расследование продолжалось полтора года, затронуло шесть самых больших епархий штата. Большое жюри проверило так называемые секретные архивы - 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.