Правительство выделит средства на обеспечение проживания участников саммита Франкофонии

Правительство Армении выделит средства на подготовку, проведение и обеспечение проживания участников саммита Франкофонии, в размере120 млн драмов. Как передает «Арменпресс», проект решения об этом включен в повестку завтрашнего заседания правительства Армении.

По обоснованию, для обеспечния проживания высокопоставленных гостей, которые прибудут в Армению и проведут здесь время с 7-го по 12-е октября, на период 6-13-е октября зарезервировано более 1300 номеров в 40 гостиницах. Резервация была сделана еще в ноябре 2017 года. Для более раациональной организации приема гостей, предложены соответствующие схемы бронирования и отмены бронирования номеров в гостиницах.