ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных

Решение Шекинского апелляционного суда Азербайджана условно освободить оппозиционного политика Ильгара Мамедова после пяти лет тюремного заключения является долгожданным шагом, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Европейский союз вместе с Советом Европы внимательно следит за делом Мамедова. Ожидается, что решения Европейского суда по правам человека будут полностью выполнены", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе. В нем отмечается, что Европейский союз рассчитывает "на безоговорочное освобождение и реабилитацию в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в качестве члена ООН, Совета Европы и ОБСЕ всех тех, кто в настоящее время находится под стражей или ограничен в перемещении по политическим мотивам".

Ранее сообщалось, что Верховный суд Азербайджана принял решение вернуть дело Мамедова, осужденного на семь лет, на рассмотрение Шекинского апелляционного суда. 13 августа сообщалось, что он вышел на свободу.