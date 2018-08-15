Абэ: ужасы войны никогда больше не должны повториться

Нынешнее состояние мира на планете было достигнуто благодаря тем людям, которые пали жертвами Второй мировой войны, и ее ужасы никогда больше не должны повториться. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 73-й годовщине капитуляции страны во Второй мировой войне,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы никогда не забудем, что текущий мир и процветание были достигнуты благодаря тем, кто пал жертвами войны. Ужасы войны никогда больше не должны повториться. Мы намерены всячески способствовать миру и процветанию [на планете]", - отметил он в своей речи в зале "Ниппон Будокан".

Уже шестой год подряд премьер не упомянул ответственность Японии за агрессию, от которой в годы войны пострадали страны Азии. Эту формулировку непременно использовали предшественники Абэ на посту главы правительства. Он не принес клятвы "никогда не воевать", которую до 2013 года использовали главы японского правительства.

После этого была объявлена минута молчания, затем с обращением к нации выступил император Японии Акихито. Он выразил надежду на то, что "разрушительные войны никогда больше не повторятся", и отметил, что "размышляет о том длительном мире, который установился после [Второй мировой] войны". Это последнее обращение Акихито по случаю годовщины капитуляции Японии, поскольку в конце апреля 2019 года он передаст престол своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.



