Турция увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров

Власти Турции увеличили размер пошлин на ряд импортируемых из США товаров, в том числе автомобили, алкоголь и табак. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, в соответствии с подписанным президентом Тайипом Эрдоганом указом пошлины на легковые автомобили были повышены на 120%, на алкогольные напитки - на 140%, на табак - на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь.

В своем Twitter вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты "в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США" на турецкую экономику.

Президент США Дональд Трамп 10 августа "утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции". По его словам, пошлины "на алюминий сейчас будут составлять 20%, на сталь - 50%". Он также указал на то, что отношения США с Турцией в настоящий момент "не очень хорошие".