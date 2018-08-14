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Представители ЗПЧ посетили Шанта Арутюняна в УИУ

Представители ЗПЧ посетили Шанта Арутюняна в УИУ

Представители ЗПЧ  посетили  Шанта  Арутюняна в УИУ «Вардашен» и провели с ним  беседу. Шант  Арутюнян представил им свои соображения  и вопросы, в  том числе  и касающиеся своего освобождения.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата ЗПЧ РА,  все  эти вопросы  и варианты  их решения в настоящее время рассматриваются в аппарате  ЗПЧ.  По результатам  их изучения будут предприняты необходимые  шаги – в  рамках полномочий ЗПЧ.

 




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