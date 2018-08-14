Представители ЗПЧ посетили Шанта Арутюняна в УИУ «Вардашен» и провели с ним беседу. Шант Арутюнян представил им свои соображения и вопросы, в том числе и касающиеся своего освобождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата ЗПЧ РА, все эти вопросы и варианты их решения в настоящее время рассматриваются в аппарате ЗПЧ. По результатам их изучения будут предприняты необходимые шаги – в рамках полномочий ЗПЧ.